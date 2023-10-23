'Ви все почуєте': Кулеба заінтригував хорошою новиною від Німеччини

Україна вже досягла певних досягнень у сфері виробництва зброї, підкреслив глава МЗС.

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Кулеба заінтригував хорошою новиною від Німеччини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував хорошу новину для України, яка має надійти від Німеччини 24 жовтня. Про це глава української дипломатії сказав в ефірі телемарафону.

Як зазначив Кулеба, Україна вже досягла певних досягнень у сфері виробництва зброї. Недавно в Києві пройшов форум оборонних індустрій, на якому були укладені конкретні меморандуми, контракти та створені нові альянси.

"Завтра від Німеччини прийде одна хороша новина. Не буду поки що спойлерити, але ви все про неї почуєте", - підкреслив глава МЗС. відео дня

Військова допомога від Німеччини

Як повідомляв Главред, Німеччина відправила партію військової допомоги Україні, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

Також Німеччина передала ще дві обіцяні установки Patriot для захисту українського неба від російських ракетних атак. Окрім того, до пакету, заявленому на сайті міністерства оборони ФРН, ввійшли Bandvagn, 155 мм боєприпаси, БПЛА VECTOR та інженерне обладнання.

Як пише Der Spiegel, Німеччина хоче в п'ять разів збільшити військову допомогу Україні. ФРН хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки. За даними видання, Берлін хоче збільшити допомогу з 3 до 15 мільярдів євро.

В той же час, канцлер ФРН Олаф Шольц пригальмував рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Він побоюється прямої конфронтації з агресором Росією.

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