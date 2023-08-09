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Німеччина передала Україні ще дві установки Patriot: розкрито пакет допомоги

Яна Ставська
9 серпня 2023, 19:26 оновлено 9 серпня, 19:26
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У пакеті є також інженерне обладнання, яке полегшить контрнаступ ЗСУ.
Німеччина передала Україні ще дві установки Patriot: розкрито пакет допомоги
Patriot вже на озброєнні у ЗСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Німеччина передала ще дві обіцяні установки Patriot для захисту українського неба від російських ракетних атак.

Також до пакету, заявленому на сайті міністерства оборони ФРН, ввійшли Bandvagn, 155 мм боєприпаси, БПЛА VECTOR та інженерне обладнання.

Що Німеччина передала Україні 9 серпня 2023 року:

відео дня
  • 2 установки Patriot;
  • розвідувальні БПЛА VECTOR;
  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • 5 машин для прикордонників;
  • біноклі, захисні окуляри, автопоїзди 8x8 HX81 і напівпричепи;
  • автонавантажувачі 8x6 з одним рулоном контейнерів;
  • кулемети MG5 та аптечки.

Новина доповнюється...

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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