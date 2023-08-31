"Ви неминуче програєте": Данілов жорстко дорікнув Німеччині

Як зазначив Данілов, німецьку владу зупиняє не недовіра до України, а страх роздратувати Москву.

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Данілов дорікнув Німеччині / Колаж: Главред, фото: Апарат РНБО України, pixabay.com

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Німеччина відкладає передачу Україні далекобійних ракет Taurus через страх перед країною-агресоркою Росією.

Як зазначив Данілов в інтерв'ю німецькому виданню Welt, німецьку владу зупиняє не недовіра до України, а страх роздратувати Москву.

"Дехто боїться роздратувати Росію, що, на наш погляд, абсолютно неправильно. Хочу нагадати, що деякий час тому Гітлера теж всі боялися, і чим це закінчилося, відомо", - сказав секретар РНБО.

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Він дорікнув Німеччині, заявивши, що страх політичних лідерів небезпечний.

"Якщо ви боїтеся, ви неминуче програєте", - підкреслив секретар РНБО.

Далекобійні ракети Taurus для України

Україна звернулася з офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus. Про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли в Берліні на початку травня.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна поки не ухвалила рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, Німеччина залишається обережною в таких питаннях.

10 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в результаті повинна отримати далекобійні ракети Taurus і ATACMS від Німеччини та США. Країни вивчають можливість передачі їх Києву, знадобиться час. Ракети дозволять ЗСУ завдавати ударів вглиб позицій російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Силам оборони України необхідні ракети дальнього радіусу дії Taurus і АТАСМЅ, щоб прискорити контрнаступ, знизити бойовий потенціал окупантів агресора Росії та зберегти більше життів українських військових.

Нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц зробив дивну заяву щодо постачання Україні ракет Taurus. За його словами, уряд ще не визначився з цим питанням. Вивчається можливість обмеження дальності польоту ракет.

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