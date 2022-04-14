УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ви будете сміятися, але Чорнобаївка-15": Арестович показав відео чергового розгрому окупантів

14 квітня 2022, 09:35

Були знищені склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим).

false
Арестович показав відео чергового розгрому окупантів / скріншот з відео

Українські військові знову "гостинно" зустріли російських окупантів у Чорнобаївці. Цього разу були знищені склади з боєприпасами.

"Ви будете сміятися, але... Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищені", - написав радник глави ОПУ Олексій Арестович на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією, на дно пішов і російський крейсер"Москва".

"Плюс - флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" справив негативне спливання в районі того острова, де його послали на йух. Де "Москва"? "Вона потонула". Утоплення "Москви" - колосальна за значенням Військова подія і найбільша поразка російського флоту з часів ВМВ. Дуже дзвінкий ляпас, тим більше символічна за назвою. Не ходили б ви, чорти, в Україну", - порадив окупантам Арестович.

Як повідомляв Главред, раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

Читайте також:

viber
війна в Україні Олексій Арестович
Реклама
Популярне
Неймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітняНеймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітня Військові аналітики США розкрили несподіваний напрямок нового удару РФВійськові аналітики США розкрили несподіваний напрямок нового удару РФ Змова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя ПутінаЗмова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя Путіна У Дніпрі більше немає аеропорту - окупанти безбожно бомблять місто та областьУ Дніпрі більше немає аеропорту - окупанти безбожно бомблять місто та область Рашисти потрапили в пастку: ЗСУ спалили колону Кантемирівської дивізії та захопили парадний танкРашисти потрапили в пастку: ЗСУ спалили колону Кантемирівської дивізії та захопили парадний танк
Підтримайте Главред

Останні новини

10:06

Тигр, Камаз і три Урали: українські військові підірвала міст і знищили колону техніки РФ

09:59

На Херсонщині окупанти чавлять танками і змішують із землею зерно

09:35

"Ви будете сміятися, але Чорнобаївка-15": Арестович показав відео чергового розгрому окупантівВідео

09:29

Самі себе топлять: в РФ шукають цапа-відбувайла через провал у війні і ламають режим Путіна – ГрозєвВідео

09:14

Три відволікаючих маневри: як Путін намагається відкрити другий фронт в УкраїніПогляд

Реклама
09:05

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" пішов на дно - ЗМІВідео

08:41

Під час прориву в Маріуполі частина морпіхів потрапила в полон - АрестовичВідео

08:24

США передадуть Україні 11 вертольотів Мі-17, які збиралися відправити в АфганістанВідео

08:02

Дайте Зеленському все, що потрібно для боротьби: Міккі Рурк підтримав Україну та розкритикував НАТО

07:35

"У пекло – за секунду": ССО показали, як перетворюють у брухт техніку окупантів на ДонбасіВідео

07:03

Медведчук є фігурантом справи про втручання РФ у вибори президента США - The New York TimesВідео

06:57

Вслід за Байденом: прем’єр Канади визнав, що дії Путіна в Україні – геноцидВідео

06:28

Як Китай може змусити Росію працювати за їжуПогляд

06:18

Могли загинути до 250 моряків: у Росії визнали пожежу та вибух на крейсері МоскваВідео

05:44

Росія більше не може виробляти свої хвалені гіперзвукові ракети Кинджал

05:20

Нова Чмоня: У Мережі висміяли дружину Медведчука, яка звернулася до ЕрдоганаФотоВідео

04:20

Лікарі назвали натуральні антибіотики, які безпечно давати дітям

03:40

Поразка Росії на Донбасі і повалення Путіна до 9 травня: політолог назвав сценарій війни в КремліВідео

03:10

Синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішаєВідео

02:43

Ворожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під КиєвомВідео

Реклама
02:10

Грозєв розповів, чому Путін сидить у бункері та який злий жарт з ним зіграють чутки про його хворобуВідео

01:32

РФ кине в бій більше авіації, ракет та артилерії: другий етап війни буде жорсткішим – ТукаВідео

00:55

Тероризм і бандитизм: президент Польщі висловився щодо дій Росії

00:51

Прикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:24

Путін наказав "все з землею рівняти", якщо окупанти до 10 травня не захоплять ряд міст - ГУРВідео

00:11

Законні цілі ЗСУ: США зливатимуть розвіддані для ударів у Криму та на Донбасі - WSJВідео

00:04

У Держдумі Росії різко відреагували на затримання МедведчукаВідео

13 квітня, середа
23:57

Backstreet Boys ділитимуться доходами від концертів з українцями

23:54

Зеленський відповів, чому не відбувся візит Штайнмаєра в УкраїнуВідео

23:46

Палац українського олігарха під Києвом "віджали" під штаб військових медиківФотоВідео

23:27

"Сьогодні був корисний день для нашого захисту": Зеленський звернувся до українцівВідео

23:18

Низка країн НАТО незабаром оголосить про відправку танків Україні - Пентагон

22:54

Резніков повідомив про плани противника на Донбасі

22:41

Кінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА ГриВідео

22:37

Прикмети на 15 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:33

"Крейсер горить": флагман ЧФ Росії Москва отримав дві ракети та втратив хідВідео

22:09

Війна і секс: психологи пояснили, як змінюється сексуальне життя і лібідо

22:01

Вантаж 200 для Підмосков'я: ЗСУ знищили командира полку Таманської дивізії РФ

21:50

Окупанти завдали потужного удару по Миргороду, пошкоджено аеродромВідео

21:49

Кліщі: що потрібно знати і кому категорично важливо бути обережним

Реклама
21:34

Байден пообіцяв Зеленському гармати, вертольоти та БТР для захисту від РФВідео

21:24

Єрмак жорстко відповів РФ на погрози ракетного удару по КиєвуВідео

21:14

Олена Зеленська розповіла, коли останній раз особисто бачила президента і що йому сказала

21:08

"Ти представляєш націю": Ольга Фреймут написала щемливе звернення до українських жінок в еміграції

20:45

У тому числі Київ: Москва через "удари по РФ" погрожує атакувати об'єкти в Україні

20:40

Вийшли з оточення рашистів: морпіхи розкрили деталі з'єднання з Азовом у МаріуполіВідео

20:16

Чому Зеленський запропонував Путіну обміняти МедведчукаПогляд

20:10

Різанина в Мелітополі: партизани зачищають Запорізьку область від рашистівВідео

20:09

На Харківщині орки пошкодили мережу стільникового зв'язку, чинять тиск на жителів - Генштаб

19:58

Охоронець Медведчука розповів, як планувалася його втеча: СБУ опублікувала відеоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти