"Ви будете сміятися, але Чорнобаївка-15": Арестович показав відео чергового розгрому окупантів

Арестович показав відео чергового розгрому окупантів / скріншот з відео

Українські військові знову "гостинно" зустріли російських окупантів у Чорнобаївці. Цього разу були знищені склади з боєприпасами.

"Ви будете сміятися, але... Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищені", - написав радник глави ОПУ Олексій Арестович на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією, на дно пішов і російський крейсер"Москва".

"Плюс - флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" справив негативне спливання в районі того острова, де його послали на йух. Де "Москва"? "Вона потонула". Утоплення "Москви" - колосальна за значенням Військова подія і найбільша поразка російського флоту з часів ВМВ. Дуже дзвінкий ляпас, тим більше символічна за назвою. Не ходили б ви, чорти, в Україну", - порадив окупантам Арестович.

Як повідомляв Главред, раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

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