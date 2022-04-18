Вучич повторив фейк РФ про "мінування" Україною сербських літаків: Київ різко відповів

Александар Вучич, Сербія / Reuters

Заяви президента Сербії Александара Вучича про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, що здійснюють польоти в РФ, не відповідають дійсності, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, що здійснюють польоти в РФ, не відповідають дійсності", - сказав він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна у понеділок.

Він підкреслив, що в МЗС України розчаровані, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, накладених проти Росії за нічим не спровоковану війну проти України.

"Кожен день Росія завдає ракетно-бомбові удари по українських містах, вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру. Жорсткі санкції і єдність демократичного світу здатні зупинити цю війну. Закликаємо Белград стати на бік правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об'єднана демократична Європа", - зазначив Ніколенко.

Скандальна заява Вучича

Раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна продовжить польоти в Росію, незважаючи на повідомлення про "мінування" рейсів, за якими, на його думку, нібито стоять дві країни: одна - член ЄС, друга - Україна.

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