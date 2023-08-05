Втрати окупантів стануть важчими: Данілов анонсував "подарунки" для росіян

В РНБО переконані, що скоро окупанти відчують розширення масштабів та дальності бойової роботи ЗСУ.

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Скоро втрати окупантів будуть більшими / Колаж: Головред, фото: Апарат РНБО України, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Українські військові продовжать знищувати ворога та російські об'єкти. Вже скоро окупанти відчують розширення масштабів і дальності бойової роботи. Кількість втрат серед російських окупантів точно збільшиться. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці в Twitter.

Він акцентував на тому, що удари українськими БПЛА та морськими дронами стають все більш точними. До того ж виробники безпілотників вдосконалюють тактико-технічні характеристики.

"Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння", - написав Данілов.

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Він додав, що українські виробники зброї стануть "одними з основних гравців у світі", адже їхня техніка пройшла унікальне бойове випробування.

Скоро втрати окупантів будуть більшими / фото: скріншот

Атака кораблів Росії

Невідомий дрони атакували військово-морську базу Росії в місті Новоросійськ 4 серпня. У Міноборони агресора звинуватили в інциденті Київ і заявили про нібито "знищення всіх дронів вогнем з кораблів".

Було підбито великий десантний корабель РФ Оленегорський гірник. Один з відсіків корабля затопило. Він перекинувся на бік, після чого був відбуксирований до берега.

У ніч на 5 серпня невідомі Морські дрони атакували танкер SIG російських окупантів у Керченській протоці. Нафтове судно отримало пробоїну. За даними журналістів, атака - результат спецоперації СБУ та ВМС ЗСУ.

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