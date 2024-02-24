Друга річниця вторгнення РФ: до Києва прибули західні лідери – подробиці

Щоб продемонструвати солідарність з Україною, у нашу державу вже прибули шестеро представників західних держав.

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До Києва прибули західні лідери до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, соцсеть X Ursula von der Leyen

До Києва 24 лютого у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибули західні лідери.

Про своє прибуття у столицю України повідомила у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що ЄС ще рішучіше підтримуватиме Україну.

"Я у Києві, щоб відзначити другу річницю річниці війни Росії проти України та винятковий опір українського народу. Ми ще рішучіше, ніж будь-коли, підтримуємо Україну – фінансовою підтримкою, економічною, військовою, моральною. Доки країна нарешті буде вільною", – написала вона. відео дня

Також вночі з візитом прибули ще троє лідерів країн заходу. Як повідомляє Reuters, у ніч на 24 лютого з Польщі до України прибули:

прем'єрміністр Італії Джорджія Мелоні;

прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо;

прем'єрміністр Бельгії Александр Де Кроо.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 лютого, з візитом до України також прибули прем'єрміністр Данії Метте Фредеріксен та демократ і лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер.

Раніше повідомлялося, що в Україну прибув лідер демократів з потужним сигналом. Із США до України приїхала група американських законодавців на чолі з лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером. Парламентарії мають намір продемонструвати, що Штати підтримують українську державу і будуть боротися за військову допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія поставить Україні боєприпаси на 310 мільйонів доларів. Британський уряд вирішив витратити упродовж наступного року 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва снарядів.

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