Український десантник майстерно збив два новеньких російських Су-34

Український десантник збив вже два новеньких російських Су-34 / скріншот

Росія втратила більше сотні літаків у війні проти України. Тільки на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34.

В одному з районів виконання завдань український військовий 81 окремої аеромобільної бригади ДШУ ЗСУ знищив два російські винищувачі Су-34, повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Український захисник зумів ліквідувати нові російські бомбардувальники власноруч пострілами з системи ПЗРК.

Десантнику вдалося потрапити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів, після чого повітряне судно вибухнуло в повітрі.

"Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, Я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув у повітрі. Через день наше " полювання "також було вдалим, іншу" Сушку" спіткала така ж доля",– розповів десантник.

На відео зафіксовано бойовий пуск з ПЗРК, в результаті якого був збитий винищувач-бомбардувальник Су-34 на висоті 2000 метрів і вибухнув у повітрі.

Зазначимо, що в четвер, 31 березня, в Харківській області Збройні Сили України знищили відразу чотири літаки російських окупантів-три бомбардувальники і один винищувач.

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