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ЗСУ за 3 хвилини знищили два російських "Алігатори" загальною вартістю близько $32 млн

31 жовтня 2022, 20:36

Українські зенітники збили вертольоти в Бериславському районі Херсонської області.

ЗСУ за 3 хвилини знищили два російських 'Алігатори' загальною вартістю близько $32 млн
Вертольоти збили в Бериславському районі / Фото Вікіпедия, УНІАН

Ввечері 31 жовтня українські зенітники усього за три хвилини знищили в небі над Херсонською областю два російських вертольоти Ка-52. Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у Facebook.

"31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських ударних вертольота Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що за даними Вікіпедії, Ка-52 (також відомий як "Алігатор") – це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула". Вартість однієї одиниці Ка-52 складає 16 млн доларів США.

Нагадаємо, що 27 жовтня українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25. Вартість однієї одиниці Ка-52 складає близько $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн. Тож загальна вартість знищеної техніки складає близько $27 млн.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. "Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, однак наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", - йдеться в тексті.

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