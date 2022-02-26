Чим виїхати з Києва: Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси на захід України (список)

Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси на захід України / УНІАН

Укрзалізниця призначила низку евакуаційних рейсів на захід України – потяги будуть йти до Львова або через Львів в інші міста – Чернівці, Ужгород та Івано-Франківськ.

Список відповідних рейсів був оприлюднений у Telegram Укрзалізниці.

Потяги будуть їхати за наступним графіком:

14:00-додатковий поїзд №915 до Львова

15:02 – поїзд №55 до Рахова

16:50 – поїзд №249 до Чернівців

17:00-додатковий поїзд до Ужгорода

17:12 – поїзд №13 до Солотвино

18:30-поїзд №81 до Ужгорода

19:06 – поїзд №43 до Івано-Франківська

19:48 – поїзд №95 до Рахова

20:05-поїзд №29 до Ужгорода

20:12-поїзд №49 до Трускавця

20:21-поїзд №57 до Ворохти

20:21-поїзд №59 до Чопа

22:22-поїзд №7 до Чернівців

22:37-поїзд №91 до Львова.

При цьому у компанії закликали киян зберігати спокій на об'єктах інфраструктури залізниці, і, якщо не вистачить місця в одному потязі почекати наступний евакуаційний потяг.

При цьому у розкладі приміських поїздів відбулися зміни:

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з 26 лютого з технічних причин не курсуватиме приміський поїзд №6011/6012 Львів – Трускавець – Львів,

З 27 лютого тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди № 6131 Стрий – Самбір та № 6134 Самбір – Стрий.

Раніше Арестович повідомляв, що російське керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі, і в них більше немає резервів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці не покидати своїх домівок та укриттів і не виходити на вулицю. Зараз триває оборона міста. Також що метро у столиці зупинило пасажирські перевезення і перейшло в режим роботи як укриття.

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