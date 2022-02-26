Чим виїхати з Києва: Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси на захід України (список)

Потяги відправлятимуться до Львова або через це місто в інші населені пункти.
Укрзалізниця призначила низку евакуаційних рейсів на захід України – потяги будуть йти до Львова або через Львів в інші міста – Чернівці, Ужгород та Івано-Франківськ.
Список відповідних рейсів був оприлюднений у Telegram Укрзалізниці.
Потяги будуть їхати за наступним графіком:
- 14:00-додатковий поїзд №915 до Львова
- 15:02 – поїзд №55 до Рахова
- 16:50 – поїзд №249 до Чернівців
- 17:00-додатковий поїзд до Ужгорода
- 17:12 – поїзд №13 до Солотвино
- 18:30-поїзд №81 до Ужгорода
- 19:06 – поїзд №43 до Івано-Франківська
- 19:48 – поїзд №95 до Рахова
- 20:05-поїзд №29 до Ужгорода
- 20:12-поїзд №49 до Трускавця
- 20:21-поїзд №57 до Ворохти
- 20:21-поїзд №59 до Чопа
- 22:22-поїзд №7 до Чернівців
- 22:37-поїзд №91 до Львова.
При цьому у компанії закликали киян зберігати спокій на об'єктах інфраструктури залізниці, і, якщо не вистачить місця в одному потязі почекати наступний евакуаційний потяг.
При цьому у розкладі приміських поїздів відбулися зміни:
- з 26 лютого з технічних причин не курсуватиме приміський поїзд №6011/6012 Львів – Трускавець – Львів,
- З 27 лютого тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди № 6131 Стрий – Самбір та № 6134 Самбір – Стрий.
Раніше Арестович повідомляв, що російське керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі, і в них більше немає резервів.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці не покидати своїх домівок та укриттів і не виходити на вулицю. Зараз триває оборона міста. Також що метро у столиці зупинило пасажирські перевезення і перейшло в режим роботи як укриття.
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