ЗСУ підірвали військове авто РФ: знищено і поранено 11 російських окупантів

ЗСУ знищили військове авто РФ / Фото УНІАН

В результаті вогневого ураження автомобіля РФ були знищені 6 командирів і 5 солдатів російських окупаційних військ.

Про успішні дії українських захисників розповів у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

При цьому він опублікував відео попадання в авто окупантів (ймовірно з гранатомета або ПТРК), в результаті чого один автомобіль був знищений, а другий перекинувся.

За даними Штефана, російські військові поверталися з наради.

"6 командирів і 5 зольдатен офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися", - пише він

Штірліц додав, що знищення окупантів стало результатом успішних дій розвідки 56 ОМПБр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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