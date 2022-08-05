ЗСУ підірвали військове авто РФ: знищено і поранено 11 російських окупантів

В результаті вогневого удару один автомобіль РФ був знищений, а другий перекинувся.
В результаті вогневого ураження автомобіля РФ були знищені 6 командирів і 5 солдатів російських окупаційних військ.
Про успішні дії українських захисників розповів у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).
При цьому він опублікував відео попадання в авто окупантів (ймовірно з гранатомета або ПТРК), в результаті чого один автомобіль був знищений, а другий перекинувся.
За даними Штефана, російські військові поверталися з наради.
"6 командирів і 5 зольдатен офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися", - пише він
Штірліц додав, що знищення окупантів стало результатом успішних дій розвідки 56 ОМПБр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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