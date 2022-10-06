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ЗСУ вибивають війська РФ з Херсонщини: глибина фронту доходить до 20 км, ворог чинить опір

6 жовтня 2022, 15:38

Люди у Херсонській області зустрічають війська України зі сльозами на очах, зазначила Наталія Гуменюк.

Українські військові, ЗСУ, контрнаступ на Херсонщині, Херсон
Війська РФ посилили обстріли на Херсонщині через наступ ЗСУ - ОК Південь / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Армія України продовжує просуватися у Херсонській області і звільняє населені пункти в регіоні. На деяких напрямках глибина фронту сягає до 20 кілометрів. Ворог обстрілює ЗСУ та населені пункти, намагаючись збити наступ наших військ та чинити тиск на мирне населення. Про це розповіла речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк

Під час брифінгу вона розповіла про те, що на Херсонщині обстановка напружена, ситуація розвивається динамічно. ЗСУ просуваються і звільняють населені пункти.

"Обстановка залишається напруженою і її розвиток дуже динамічний. Ви можете це бачити з відкритих джерел. Ми робимо активні дії, ми просуваємося. Є напрямки, на яких поглиблення лінією фронту відбувається до 20 кілометрів. Це і звільнені населені пункти, вже вісім ми оголосили з початку місяця", - сказала Гуменюк.

За словами представниці ОК Південь, ворог обстрілює область іранськими дронами-камікадзе, подібні заходи частково пов'язані з успіхами ЗСУ на фронті. Окупанти, таким чином, намагаються чинити тиск на мирне населення і призупинити штурми українських військових.

Також вона додала, що люди у звільнених селищах зустрічають сили оборони України зі сльозами на очах. Вони викривають злочини російських окупантів, які будуть розслідуватися.

"Люди зустрічають (українських військових) тепло, люди зустрічають зі сльозами, але це сльози щастя... Поступово люди починають розповідати, як вони жили в часи окупації, викривають ті моменти, які відбувалися там і які будуть покладені в основу кримінального провадження", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Армія України продовжує наступати у Херсонській області. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив деокупацію 2 населених пунктів - Архангельського і Миролюбівки. Гарант подякував українським військовим за ефективну роботу.

В Оперативному командуванні Південь 4 жовтня повідомили, що завдяки ефективним діям українських військ вдалося звільнити декілька населених пунктів. Серед них Давидів Брід, Хрещенівка, Любимівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Мала Олександрівка та Велика Олександрівка.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ досягли серйозних успіхів у Херсонській області. Українські воїни знищують малоукомплектовані російські війська на півночі регіону. Окупанти відступають з раніше окупованих позицій.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ скоро можуть звільнити частину Херсонщини

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