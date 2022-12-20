"Продовжуємо їх накривати": ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської коси

У напрямку Кінбурнської коси триває протистояння і контрбатарейна боротьба.

ЗСУ звільняють Кінбурську косу / 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Ситуація на півдні України залишається складною, але контролюється Силами оборони, розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ситуація на нашому фронті, на південній його частині, досить складна, але стабільно контролюється Силами оборони... Критичної активізації не помічено, хоча терористи продовжують свою брудну роботу - обстрілюють Нікопольський район, мирне населення, яке винне в тому, що знаходиться навпроти Запорізької АЕС. Також страждає Правобережжя, бо тривають обстріли деокупованої Херсонської області, і там ситуація складна", — повідомила вона в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що обстрілами Нікопольського району з території Запорізької АЕС окупанти намагаються викликати вогонь з боку ЗСУ.

"Ми тримаємося міцно, даємо відсіч, але вона специфічна, ми повинні робити так свою роботу, щоб не зачепити об'єкт критичної інфраструктури, тому що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права і законів ведення війни", — сказала вона.

Крім цього, за словами Гуменюк, напружена ситуація і на морському фронті.

"У напрямку Кінбурнської коси триває протистояння, контрбатарейна боротьба. Ми продовжуємо виконувати вогневі завдання по позиціях ворога, вони продовжують там збиратися в нових для себе точках, але для нас всі ці точки відомі, ми продовжуємо їх накривати. Хоча вони мають туди підходи з суші і це продовжує їх підживлювати, але ми знаємо свою роботу і обов'язково доведемо її до логічного кінця", — запевнила вона.

Раніше повідомлялося про бої за Кінбурнську косу в Миколаївській області.

Зазначається, що українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.

"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з боєприпасами", — уточнюється в повідомленні.

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