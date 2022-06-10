Чи зможуть окупанти прорватися до Одеси через Миколаїв: Кім озвучив сценарії

Чи зможуть окупанти прорватися до Одеси через Миколаїв/ УНІАН, скріншот

Сухопутний прорив російських військ через обласний центр в Одесу поки неможливий.

З такою заявою виступив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі "5 каналу". Він зазначив, що навіть якщо російські війська вирішать атакувати з моря, то одні сили десанту не дадуть бажаного результату.

"Поки сухопутний прорив російських військ через Миколаїв на Одесу Неможливий. А що стосується морського узбережжя, то атака тільки силами морського десанту не дасть бажаного результату, потрібна допомога і логістика по суші", - розповів глава Миколаївської області.

За його словами, атакувати Одесу з моря у росіян поки можливості немає.

читайте такожУдар по Одесі і новий наступ на Київ – чого чекати від третьої фази війни в УкраїніРаніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Одесі не загрожують висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання загрузло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують. Однак ворог як і раніше може наносити по місту ракетні удари.

Глава МЗС України заявив, що словами президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу, довіряти не можна.

Він звернув увагу на те, що раніше Путін обіцяв західним лідерам не нападати на Україну, проте не дотримав свого слова.

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