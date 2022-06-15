Окупанти обстріляли Миколаїв: влучили в будинок, багато поранених

Окупанти обстріляли Миколаїв – влучили у багатоповерхівку/ скрін з відео

Російські загарбники обстріляли з артилерії Миколаїв. Вони влучили у багатоповерхівку.

У будинку сильно пошкоджені декілька поверхів. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Він розповів, що внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали п’ятеро людей.

"Як завжди, окупанти вдарили артилерією по "військовому" об'єкту. П'ять поранених мешканців", – написав голова ОВА.

Також він оприлюднив відео наслідків обстрілу з боку окупантів.

Нагадаємо, раніше генерал Дмитро Марченко казав, що Росія планує встановити повний контроль над Півднем України і Донбасом, щоб отримати вихід у Придністров'я. Проте, за його словами, повторний наступ російської окупаційної армії на Миколаїв є утопією, квитком в один кінець.

Також раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що сухопутний прорив російських військ через обласний центр в Одесу поки неможливий. Він зазначив, що навіть якщо російські війська вирішать атакувати з моря, то одні сили десанту не дадуть бажаного результату.

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