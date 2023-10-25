Крах режиму Путіна і незалежність: у ЗСУ створили батальйон "Сибір" – Bloomberg

Батальйон "Сибір" складається повністю з громадян Росії, які їхали через треті країни, щоб вступити до лав армії України, пишуть американські журналісти.

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У ЗСУ з'явився батальйон з росіян, які хочуть незалежності своїх республік і краху режиму Путіна - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот YouTube

У Збройних силах України сформували батальйон "Сибір", до якого увійшли громадяни країни-агресора Російської Федерації. У батальйоні десятки росіян і представники етнічних меншин, які хочуть незалежності і процвітання своїх республік та повалення режиму Володимира Путіна.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що в ЗСУ з'явився батальйон "Сибір", до якого увійшли десятки росіян і представники етнічних меншин РФ. Вони їхали до України через треті країни, щоб вступити до лав українських військ і воювати проти російської окупаційної армії.

Чим "Сибір" відрізняється від РДК і Легіону Свобода Росії

Журналісти акцентували увагу на тому, що на відміну від добровольців Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії новий батальйон – частина регулярної армії України. Росіяни очікують, що їх "відправлять у бій дуже скоро".

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Які народи в батальйоні "Сибір"

Відомо, що в батальйоні є якути і буряти, які хочуть незалежності своїх республік. Перемогу України вони розглядають як крок у напрямку реалізації своєї мети.

"Якщо люди хочуть воювати за Україну, за наші кордони, за крах цього російського радянського режиму, чому б і ні? Це їхній вибір, і він показує, що не всі росіяни підтримують Путіна", - зазначив їхній український командир.

Як наголошується у статті, росіяни спочатку пройшли перевірку безпеки, після чого підписали військові контракти і прийняли армійські позивні.

"Нам потрібно знищити кремлівський режим. Я хочу, щоб Якутія була вільною демократичною країною, це дуже багата країна, але люди такі бідні. Процвітають тільки державні чиновники, які служать Путіну", - підкреслив якут з позивним Варган.

Операції РДК і Легіону Свобода Росії в Бєлгородській області

Бійці Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії в травні і червні проводили свої військові операції на території Бєлгородської області. Вони працювали над ліквідацією військових об'єктів російських регулярних військ.

Зокрема, ополченці зайшли на Білгородчину 22 травня. Бійці виконували низку завдань на контрольно-пропускному пункті Грайворон, а також в інших населених пунктах регіону. Силові структури РФ тимчасово втрачали контроль над контрольно-пропускним пунктом.

1 червня в РДК оголосили про другу фазу операції в Білгородській області. Бійці деякий час контролюватили МАПП Шебекіно, а також населений пункт Нова Таволжанка.

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