"У мене є ідеальний план": Пригожин "посунув" терміни війни і збирається дійти до Ла-Маншу

"Кухар Путіна" уже замахнувся на захоплення всієї Європи. Але попри свої фантастичні плани він прогнозує, що РФ ще роки два точно не вдасться захопити Донбас.

Пригожин "посунув" терміни війни і збирається дійти до Ла-Маншу/ соцмережі

Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин уже не так оптимістично для Росії висловлюється про терміни війни проти України. Тепер він заявляє, що російським окупантам потрібно не менше трьох років, щоб дійти до Дніпра.

Його терміни запланованого захоплення всього Донбасу, на яке так розраховує російський диктатор Володимир Путін, теж уже посунулися. У той час, як українська розвідка повідомляє, що Путін хоче захопити повністю Донецьку та Луганську області у їхніх адміністративних межах навесні 2023 року, Пригожин уже говорить про "півтора-два роки". Про такі рожеві мрії "кухар Путіна" розповів в інтерв’ю російському пропагандисту, відповідне відео з’явилося у соцмережах.

"Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді роки на три. Якщо нам потрібно закрити "ДНР" і "ЛНР", то тоді нам треба ще хоча б роки півтора-два попрацювати", – висловився про терміни війни прихвостень Путіна.

Але на цьому амбіції Пригожина не закінчилися – він замахнувся на усі території аж до протоки Ла-Манш, яка протікає між Великою Британією та материком Євразія. При цьому "кухар Путіна", незважаючи на те, що його окупанти-вагнерівці не можуть добитися ніяких успіхів в Україні, вважає свій план захоплення Європи "ідеальним".

"Якщо нам потрібно дійти до Ла-Маншу, то тоді у мене є свій ідеальний план", – поділився рожевими мріями Пригожин.

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Раніше "кухар Путіна" і власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вигадав фейк про кількість "охочих" вступити до лав вагнерівців. Він заявив, що заяви на вступ до "Групи Вагнера" нібито подали "понад 10 мільйонів американців".

Нагадаємо, раніше російська політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла, що Пригожин зараз опинився у важкій ситуації. У нього закінчуються "зеки"-добровольці для відправки на війну проти України. Тому "кухар Путіна" вдається до інших методів, намагаючись знайти ще способи поповнювати лави своєї ПВК. І одним із таких методів стало дивне звернення до солдатів НАТО, яких Пригожин закликав приїжджати до Росії і ставати вагнерівцями.

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