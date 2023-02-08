"Пригожин уже смертник": правозахисниця заявила, що "кухар Путіна" стрімко втрачає авторитет

На думку російської правозахисниці, на Пригожина чекає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Російська правозахисниця заявила, що Пригожин стрімко втрачає авторитет / соцмережі

Скандальний ватажок терористичної ПВК Вагнер Євген Пригожин почав втрачати контроль над ув’язненими, яких відправляють на війну проти України. Окрім того, Пригожин вже не має підтримки серед оточення російського диктатора Володимира Путіна та його еліти.

Як зазначила засновниця російської благодійної організації "Русь сидящая" Ольга Романова в інтерв'ю 24 каналу, у Кремлі Пригожина сприймають як прислугу. На її думку, для оточення Путіна він вискочка, офіціант, кухар і взагалі ніхто. Він багато років знайомий з диктатором, але він завжди був для нього прислугою. Водночас вона підкреслила, що "кухар Путіна" уже смертник.

"Пригожин смертник. Він це чудово розуміє. Нічого вже з цим зробити не можна, змінити нічого не можна", - зауважила вона.

На думку правозахисниці, на Пригожина чекає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Якщо ж очільнику ПВК "Вагнера" не пощастить, то він або загине в боях, або його приплюснуть путінські соратники чи сам Путін, або його хтось отруїть. Вона наголосила, що жити очільнику Вагнера буде неможливо.

"Тільки змагаючись за власне життя, що він власне зараз і робить, може його у який спосіб продовжити", - зазначила Романова.

За її словами, Пригожин занадто багато поганого зробив за своє життя, щоб отримати прощення від світу та суспільства – це неможливо.

"Це, безумовно, військовий злочинець. Він не дурна людина, тому не боїться нічого і йому немає чого втрачати. Він продовжує свої дні на землі коштом життів, які він кладе на війні", - розповіла вона.

Романова повідомила, що саме через це він і є цінним для Путіна. Правозахисниця пояснила, що смерть вигідна для президента Росії. Через це Пригожин досі й тримається на плаву.

"Оточення Путіна, звісно, боїться Пригожина, абсолютно його не поважає і бажає його позбутися", - наголосила вона.

Романова додала, що зараз Пригожин продовжує втрачати вплив, бо в російські в’язниці прийшли представники Міністерства оборони. Тепер вже вони вербують ув'язнених. І ув'язнені віддають перевагу Міноборони РФ, а не ПВК Вагнера. Причина – залякування позасудовою карою.

Хто така Ольга Романова Ольга Романова – російська журналістка, теле- і радіоведуча. Виконавчий директор руху "Русь, що сидить". Колишній член Координаційної ради російської опозиції, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно скандальний ватажок терористичного ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що готовий відступити від Бахмута. Російський терорист записав відео і заявив, що відступить від Бахмута, якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на "дуель в небі".

"Завтра сідаю на МіГ-29. Якщо ваша візьме, забирайте Артемівськ (Бахмут - ред.), якщо ні — йдемо до Дніпра", - заявив Пригожин.

Раніше Пригожин поскаржився на важкі бої в Бахмуті Донецької області. Він заявив, що українські військові б'ються "до останнього" і нікуди не відступають, таким чином він відповів на запит ЗМІ про інформацію про відступ ВСУ, яка з'явилася в мережі. Пригожин підкреслив, що запеклі бої ведуться за кожну вулицю, кожен будинок, кожну сходову клітку.

"Звичайно, приємно, що ЗМІ бажають відступу ЗСУ, але цього не відбувається ні в північних кварталах, ні в південних, ні в східних", - заявив ватажок терористів.

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