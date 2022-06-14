ЗСУ влаштували салют: у повітря злетіли ворожі "урагани" та підрозділ МТЗ

Російські окупанти продовжують нести втрати у війні проти України.
Артилеристи 81-ї окремої аеромобільної бригади знищили батарею реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" та підрозділ матеріально-технічного забезпечення російських окупантів.
На опублікованому СтратКом ЗСУ відео видно, як горять три паливозаправники, дві реактивні системи залпового вогню" Ураган", транспортно-заряджаюча машина і автокран.
На відео можна побачити, що розміщували свою техніку загарбники серед житлового району.
Нагадаємо, раніше українські артилеристи 40-ї окремої артбригади імені Великого князя Вітовта ефектно знищили російську техніку.
Захисники України поділилися відео, як вони перетворюють на металобрухт кілька одиниць ворожої бронетехніки.
Також повідомлялося, що українські військові зараз знаходяться в 18 кілометрах від тимчасово окупованого Херсона. Захисники України влучно б'ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку, розповів Арестович.
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