Нацгвардійці знищили надважливий для окупантів комплекс за 200 мільйонів доларів

Українські захисники знищили російський комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ-2" на Покровському напрямку.

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Нацгвардійці знищили російський "Борисоглєбськ-2" за 200 мільйонів доларів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Українські захисники знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ-2". Його вартість становить 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє Окремий загон БССП "Тайфун".

Цей комплекс був знищений на Покровському напрямку бійцями ОЗ БССП "Тайфун" Нацгвардії у співпраці з 14 штурмовою бригадою НГУ "Червона Калина".

"Не буду приховувати, ми усі задоволені тим, що змогли знищити настільки дороговартісну ворожу техніку, однак нам ще рано спочивати на лаврах, адже попереду багато роботи!" — сказав у коментарі пресслужбі заступник командира загону Павло Гвозденко. відео дня

Зазначається, що російський комплекс "Борисоглєбськ-2" виявляє та придушує різні канали зв'язку та інших систем, які використовують радіосигнали (системи зв'язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові). До того ж цей комплекс використовують для придушення радіонавігаційних систем.

Також відомо, що раніше на Покровському напрямку "тайфунці" знищили танк, декілька гаубиць та ліквідували декілька груп російських піхотинців.

Дивіться відео про те, як нацгвардійці знищили російський комплекс "Борисоглєбськ-2":

Нацгвардійці знищили російський "Борисоглєбськ-2" за 200 мільйонів доларів / фото: скріншот

Ситуація на Покровському напрямку - головні новини

Як повідомляв Главред, ворог втратив ресурси на ключовому напрямку. Окупаційні війська лише надірвались у спробах захопити Покровськ, але готуються до реваншу. Політолог Кирило Сазонов заявив, що окупанти втратили дуже багато техніки та живої сили та частково надірвалися.

На Покровсько-Курахівському напрямку, на вузькій смузі, окупанти зосередили разом з резервами близько 120 тисяч. За словами Дмитра Жмайла, попри те, що в ЗСУ покращилася ситуація з артилерійськими засобами, дефіцит піхотних підрозділів Сил оборони дається взнаки.

Нещодавно представник Національної гвардії України Руслан Музичук пояснював, що російські війська ведуть наступ на Покровському напрямку переважно невеликими піхотними групами, дії яких підтримуються автомобільною технікою - баггі. Проте окупанти також прагнуть наступати й за допомогою механізованої техніки, намагаючись до бездоріжжя досягти тактичних просувань.

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