Росіянин отримував нагороду особисто з рук Міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
На війні в Україні було ліквідовано уродженця Алтайського села Верх-Уймон, чемпіон світу з танкового біатлону старший сержант Олексій Бакулєв.
Його колишні досягнення йому не допомогли в реальному бою проти українських воїнів, повідомив полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан.
"Офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав він.
Раніше повідомлялося, що у російській Бурятії закопали останки військовослужбовця Бато Басанова, якого ліквідували в Україні ЗСУ під час вторгнення РФ.
читайте такожСпрацювали міни-пастки: бійці ЗСУ ліквідували двох військових армії РФ на ДонбасіРосійський окупант був чемпіоном РФ з танкового біатлону.
Також ми повідомляли, що під Харковом українськими військовими був ліквідовано найманця ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним"Ваха".
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