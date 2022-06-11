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ЗСУ знищили російського чемпіона з танкового біатлону: "денацифікований і демілітаризований"

11 червня 2022, 15:16

Росіянин отримував нагороду особисто з рук Міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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ЗСУ знищили чемпіона з танкового біатлону / t.me/a_shtirlitz

На війні в Україні було ліквідовано уродженця Алтайського села Верх-Уймон, чемпіон світу з танкового біатлону старший сержант Олексій Бакулєв.

Його колишні досягнення йому не допомогли в реальному бою проти українських воїнів, повідомив полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан.

"Офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у російській Бурятії закопали останки військовослужбовця Бато Басанова, якого ліквідували в Україні ЗСУ під час вторгнення РФ.

читайте такожСпрацювали міни-пастки: бійці ЗСУ ліквідували двох військових армії РФ на ДонбасіРосійський окупант був чемпіоном РФ з танкового біатлону.

Також ми повідомляли, що під Харковом українськими військовими був ліквідовано найманця ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним"Ваха".

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