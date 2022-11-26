Олександр Мороз / @666_mancer

Бійці Збройних сил України знищили російського окупанта, який виявився відомим рок-музикантом з терористичної "ДНР".

Про вдалі дії українських захисників повідомляє блогер під ніком Necro Mancer у своєму Twitter.

Він уточнив, що ліквідованим окупантом виявився вокаліст групи "ВИСОТА 277" зі Сніжного Мороз Олександр Євгенович 1986 року народження.

При цьому він також опублікував фото невдалого мобілізованого з "ДНР", який виявився відомою особистістю.

"З початком СВОВУ був мобілізований, досить довго протягнув, але прийшов до очікуваного кінця - творчі успіхи таки зовсім все", — додав Necro Mancer.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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