ЗСУ знищили полковника РФ - начальника штабу військової бази окупантів

Ліквідованим російським окупантом виявився начальник штабу 7-ї військової бази полковник Володимир Рогальов.

ЗСУ знищили Володимира Рогальова / t.me/s/OSINTGeorgia

Внаслідок успішних бойових дій бійців Збройних сил України знищено ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.

Про це розповів OSINT-експерт Іраклій Комахідзе. Інформацію він розмітив у своєму Telegram-каналі.

За даними дослідника, ліквідованим російським окупантом виявився начальник штабу 7-ї військової бази (М.Гудаута, окупована Абхазія) полковник Володимир Рогальов.

Він також опублікував фотографію знищеного російського окупанта. Комахідзе уточнив, що Рогальов був знищений ще 2 жовтня, але про це стало відомо тільки тепер.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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