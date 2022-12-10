ЗСУ знищили полковника РФ - начальника штабу військової бази окупантів

Внаслідок успішних бойових дій бійців Збройних сил України знищено ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.
Про це розповів OSINT-експерт Іраклій Комахідзе. Інформацію він розмітив у своєму Telegram-каналі.
За даними дослідника, ліквідованим російським окупантом виявився начальник штабу 7-ї військової бази (М.Гудаута, окупована Абхазія) полковник Володимир Рогальов.
Він також опублікував фотографію знищеного російського окупанта. Комахідзе уточнив, що Рогальов був знищений ще 2 жовтня, але про це стало відомо тільки тепер.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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