В Україні знищено підполковника РФ - командира "елітного" загону спецпідрозділу ГРУ

Російський офіцер Борис Міхєєв був знищений в результаті мінометного обстрілу.

Ліквідований окупант Борис Міхєєв / @666_mancer

Бійці Збройних сил України знищили старшого офіцера спецназу ГРУ російських окупантів.

Про це повідомив в Twitter блогер під ніком Necro Mancer.

За його даними, ліквідовано підполковника РФ Бориса Міхеєва, який командував групою СпН ГРУ "Сенеж".

Блогер уточнив, що російський офіцер був знищений в результаті мінометного обстрілу.

"Уродженець Омська, випускник НВВКУ, командир групи СпН ГРУ "Сенеж" підполковник Міхєєв Борис Володимирович 1985 р.н. де тільки не шарілся, заробив купу значків, а 04/08/22 в Україні потрапив під мінометний обстріл", - додав Necro Mancer.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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