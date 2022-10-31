Донька загинула під завалами, мати – у лікарні: окупанти вбили двох жінок на Херсонщині

Окупанти вбили двох жінок на Херсонщині/ Фото ілюстративне, руйнування в Архангельському на Херсонщині: Херсонська ОВА, Стратком ЗСУ

Російські загарбники вбили двох жінок на звільненій частині Херсонської області. У неділю, 30 жовтня, вони обстріляли приватний будинок у Бериславському районі.

Вдома у той час перебували матір з донькою. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, вночі 30 жовтня 2022 року військовослужбовці РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре обстріляли деокуповані населені пункти Бериславського району Херсонської області. Один із снарядів поцілив у житловий будинок, в якому знаходились місцеві мешканці", – йдеться у повідомленні.

Донька загинула під завалами, а матір померла у лікарні від отриманих поранень.

Наступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, російські загарбники втекли геть із Чорнобаївки на Херсонщині. З аеродрому, на якому вони дислокувалися, окупанти забрали усю свою техніку. Про це свідчать нові супутникові знімки. Це вперше від початку окупації Херсонщини загарбники лишають свої позиції на аеродромі у Чорнобаївці. Раніше вони не йшли звідти навіть після атак ЗСУ.

Також повідомлялося, що російські окупанти намагаються "евакуюватися" з Херсонської області через потужний контрнаступ ЗСУ. Вони хочуть переправити артилерійські установки з правого берега Дніпра на Херсонщині.

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини влаштовують терор для місцевого населення. Вони намагаються створити умови, які непридатні для проживання людей, щоб змусити їх "евакуюватися" з області. Загарбники відключають місцевим жителям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет. Також вони шантажують людей, переконуючи їх, що українські воїни нібито будуть бити по них ракетами.

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