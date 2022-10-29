Окупанти втекли з Чорнобаївки разом з технікою: супутникові знімки

Окупанти втекли з Чорнобаївки разом з технікою/ СтратКом PСУ, Reuters

Російські загарбники втекли геть із Чорнобаївки на Херсонщині. З аеродрому, на якому вони дислокувалися, окупанти забрали усю свою техніку.

Про це свідчать нові супутникові знімки. Їх оприлюднило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Зазначається, що супутникові знімки були зроблені 27 жовтня.

"З аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня", – йдеться у повідомленні.

При цьому у СтратКомі ЗСУ звернули увагу, що від початку окупації російськими загарбниками частини Херсонської області окупанти не полишали своїх позицій на аеродромі в Чорнобаївці навіть після десятків разів, коли українські військові "накривали" їх там вогнем і нищили особовий склад та техніку. Проте тепер чомусь покинули свої позиції.

Окупанти втекли з Чорнобаївки разом з технікою/ СтратКом ЗСУ

СтратКом ЗСУ

СтратКом ЗСУ

Наступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і нанести критичні збитки інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники насправді не відступають з Херсона, а всі заяви про те, що вони відводять звідти свої війська, є інформаційною операцією російської сторони. Таким чином окупанти намагаються змусити Україну кинути на цей напрямок більшу кількість військових, щоб відтягнути їх з інших напрямків.

Пізніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що російські окупанти не планують здавати Херсон. Навпаки, вони мінують поля на околицях і готуються до вуличних боїв. За його словами, кадировці були першими, хто організовано виходив з Херсона, але їм знайшлася заміна.

Військовий експерт Олег Жданов також зазначав, що російські загарбники налаштовані битися за Херсон, для його "оборони" вони перекинули у тимчасово окуповане місто ще декілька батальйонно-тактичних груп (БТГ).

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