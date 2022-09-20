ЗСУ знищили елітних спецпризначенців з Калінінграда: не стало цілого підрозділу

Втрати цього угруповання становлять понад 92% особового складу.
Росія терпить у війні проти України колосальні втрати. ЗСУ знищили майже весь підрозділ спецпризначенців з Калінінграда.
Бійці цього підрозділу приїхали вбивати українців ще в липні, пише 24 канал.
Відомо, що підрозділ складається, в тому числі з елітних спецназівців. Втрати цього угруповання становлять понад 92% особового складу.
Як повідомляв Главред, раніше ударом Збройних сил України на південних рубежах був знищили склад боєприпасів у Каховці Херсонської області. Крім того, також ліквідовано район зосередження ворожого озброєння і техніки, станція РЕБ, жива сила російських окупантів разом з технікою.
Крім того, в результаті удару Збройних сил України у Запорізькій області понад 50 російських окупантів були знищені. При цьому поранення отримали близько 70 загарбників, а також знищені близько 30 одиниць техніки РФ.
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