ЗСУ знищили елітних спецпризначенців з Калінінграда: не стало цілого підрозділу

Знищена російська техніка, російські військові/ Reuters, УНІАН

Росія терпить у війні проти України колосальні втрати. ЗСУ знищили майже весь підрозділ спецпризначенців з Калінінграда.

Бійці цього підрозділу приїхали вбивати українців ще в липні, пише 24 канал.

Відомо, що підрозділ складається, в тому числі з елітних спецназівців. Втрати цього угруповання становлять понад 92% особового складу.

Як повідомляв Главред, раніше ударом Збройних сил України на південних рубежах був знищили склад боєприпасів у Каховці Херсонської області. Крім того, також ліквідовано район зосередження ворожого озброєння і техніки, станція РЕБ, жива сила російських окупантів разом з технікою.

Крім того, в результаті удару Збройних сил України у Запорізькій області понад 50 російських окупантів були знищені. При цьому поранення отримали близько 70 загарбників, а також знищені близько 30 одиниць техніки РФ.

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