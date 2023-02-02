ЗСУ знищили понад 9 тисяч одиниць бойової техніки окупантів РФ — Oryx

Аналітики намагалися уникати дублювання записів і відокремлювати захоплене обладнання від покинутого.

Стали відомі масштаби знищення бронетехніки РФ в Україні / Фото УНІАН

У ході бойових дій після вторгнення в Україну російські окупанти, згідно з візуально підтвердженими даними, втратили понад 9 тисяч транспортних засобів та одиниць важкого озброєння.

Згідно з даними аналітичного проекту Oryx, до списку потрапили лише знищені транспортні засоби та обладнання, стосовно яких є фото - та відеоматеріали.

Аналітики відзначають, що намагалися уникати дублювання записів і відокремлювати захоплене обладнання від кинутого. Багато з обладнання, зазначене в списку як "покинуте", швидше за все, в кінцевому підсумку буде захоплено або знищено.

Подібним чином частина захопленого обладнання може бути знищена, якщо його неможливо відновити. Обладнання не включали в список, якщо його походження не вдавалося встановити.

Звернемо увагу на те, що кількість знищеної техніки російських окупантів в Україні значно більше названого числа.

При цьому стрілецька зброя, ПТРК, ПЗРК, міномети, баражуючі боєприпаси, безпілотні літальні апарати, що використовуються в якості безпілотних приманок, цивільні автомобілі, причепи і застаріле обладнання не включені в цей список.

Нагадаємо, а Бєлгородської області РФ в результаті вибуху на ремонтно-технічній базі російської армії знищено танк Т-72 окупантів. Ще два танки пошкоджені.

У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху стала детонація боєкомплекту в танку Т-72.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат російським окупантам.

За інформацією українського військового командування, бійці Збройних сил України знищили три вертольоти: Мі-24, Ка-52 і ще один, тип якого зараз уточнюється.

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