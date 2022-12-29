Відповідь за ракетний терор: на Брянщині знищено російську установку С-300

Ворожа ЗРК була знищена в ході масованої ракетної атаки РФ по Україні.

Установка РФ з-300 знищена в Брянській області / УНІАН , mil.ru

В Брянської області знищено установку зенітно-ракетної системи РФ С-300 в результаті атаки безпілотників.

Зазначимо, що ворожа ЗРК була знищена в ході масованої ракетної атаки РФ по Україні в четвер, 29 грудня. Про "бавовну" на Брянщині пише Telegram-канал ASTRA.

"У Брянській області безпілотники знищили пускову установку С-300", - підкреслюється в повідомленні.

Уточнюється, що ЗРК країни-агресора було знищено в Унецькому районі Брянської області.

При цьому уточнюється, що якісь БПЛА "скинули вибухові пристрої по позиціях" російського Міноборони.

"У результаті була виведена з ладу установка С-300", – додали в ASTRA.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потужні вибухи прогриміли вранці в четвер, 29 грудня, в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пишуть в РФ.

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