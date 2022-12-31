Штаб окупантів злетів у повітря: ЗСУ знищили комбрига РФ разом з 11 офіцерами

В результаті удару ЗСУ були ліквідовані старші офіцери окупантів РФ.

ЗСУ знищили ворожий штаб разом з офіцерами РФ / Фото УНІАН

Стали відомі подробиці удару Збройних сил України по одному зі штабів окупаційної армії РФ в Україні.

Про це у своєму Telegram розповів офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

За його даними, в результаті удару ЗСУ були ліквідовані старші офіцери окупантів РФ.

"Штірліц" пише, що знищено командира 37-ї бригади російських окупантів.

Крім того, разом з ним також підірвали 11 офіцерів з російського штабу, уточнив Штефан.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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