Штаб окупантів злетів у повітря: ЗСУ знищили комбрига РФ разом з 11 офіцерами

Стали відомі подробиці удару Збройних сил України по одному зі штабів окупаційної армії РФ в Україні.
Про це у своєму Telegram розповів офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").
За його даними, в результаті удару ЗСУ були ліквідовані старші офіцери окупантів РФ.
"Штірліц" пише, що знищено командира 37-ї бригади російських окупантів.
Крім того, разом з ним також підірвали 11 офіцерів з російського штабу, уточнив Штефан.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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