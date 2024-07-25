ЗСУ знищують утричі більше техніки окупантів, ніж РФ може відновити

Попри те, що ворог все ще здатен поповнювати живу силу на фронті, із важкою технікою у росіян почалися проблеми.

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В окупантів почалися проблеми з важкою технікою та артилерією / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 56 ОМПБр

У країни-агресора Росії негативний баланс важкої техніки. ЗСУ вдається знищувати у три рази більше одиниць, ніж росіяни можуть поставити у стрій. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Вони виймають зі складів навіть техніку мало не Т-34, тобто досить старі танки. Але що означає негативний баланс? Вони можуть поставити в дію, виробляти й реконструювати десь 70-80 одиниць важкої техніки на місяць. За статистикою ми бачимо, скільки ми знищуємо — це близько 200, утричі більше, ніж вони можуть собі забезпечити. Тому тут баланс негативний", пояснив він.

З особовим складом у противника таких проблем наразі немає, зокрема, через кампанію з підписання контрактів та пропагандистську акцію "Приведи друга", що триває у Росії.

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"Таке сарафанне радіо, що, мовляв, там знайомий знайомого поїхав, нічого страшного, повоював трошки, але приїхав, привіз дружині шубу, гроші на машину, іпотеку заплатив. Ну, так от ніби прихована реклама йде. І багато хто підписує контракти. На сьогодні від 25 до 40 тис. на місяць людей добровільно йдуть на цю війну. Ну, там, за різними оцінками, їх фінансують неоднаково, залежно від регіону, звідки призиваються люди, йде різна оплата. Депресивні райони, десь у глибинці, там менше йдуть разові виплати, принаймні за підписання контракту ближче до центру, до Москви та Санкт-Петербурга оплата вища", - додав Гетьман.

Саме через це кількість російських військових на лінії фронту збільшується, не зважаючи на великі втрати, адже ЗСУ знищують по тисячі і більше ворогів щодоби. Тому розраховувати на дефіцит живої сили не варто. Але від проблем з артилерією країну-агресора це не рятує.

"Вони витягли зі складів артилерійські системи, гармати, які були зняті з озброєння наприкінці 1940-х років, це 130-й калібр, і невідомо, скільки у них таких снарядів залишилося. Але такі снаряди є в Північній Кореї, і звідти начебто ці снаряди теж постачаються. Ми знищуємо достатню кількість російських артилерійських систем, ствольної артилерії, і в них ті, що зараз перебувають у строю… Ну, ті 13 мільйонів снарядів, які були випущені, у кожного ствола є ресурс. І там у більшої частини російських артилерійських систем, ствольної артилерії стволи вже вийшли за межі того ресурсу… Треба міняти стволи", - зазначив аналітик.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Втрати Росії у війні в Україні

Нещодавно угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин".

Раніше стало відомо, що васлідок атаки ATACMS на військові об'єкти захопленого Росією Криму окупанти втратили військову техніку, яка перебувала на ремонті.

Нагадаємо, на початку липня Сили оборони змогли вибити ворога з населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині, де противник зазнав величезних втрат та втратив контроль над зайнятими позиціями.

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