ЗСУ перейшли в наступ і вибили росіян із села на Харківщині: що відомо

Російські війська понад два місяці тому розпочали наступ у Харківській області. Ситуація на цьому напрямку досі залишається складною. Однак, Сили оборони змогли вибити ворога з населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків".
Як зазначив Повх, ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Противник безперервно атакує позиції українських захисників.
"Якщо порівняти минулу добу (12 липня – ред.) і цю добу (13 липня – ред.), по 13 бойових зіткнень відбулося. Наголошую, доба ще не закінчилася. 10 атак цієї доби наші воїни уже відбили, а 3 – ще тривають", – повідомив речник.відео дня
Він зазначив, що ворог продовжує намагатися захопити більше територій, втрачаючи при цьому значну кількість особового складу. Однак, ситуація залишається під контролем.
Збройні сили України ефективно протистоять окупантам, відкидаючи їх назад до кордону. Повх також підтвердив, що українські військові вибили ворога з Сотницького Козачка на Харківщині.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Бої на Харківщині - що відомо про наступ РФ на селище Сотницький Козачок
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині, повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State 13 липня.
27 червня на кордоні у Харківській області розпочалися бої на новій ділянці, повідомляли в Deep State. Російські окупанти почали атакувати біля села Сотницький Козачок, використовуючи диверсійні групи.
28 червня в американському Інституті вивчення війни зазначили, що російські окупанти можуть відкрити нову гарячу точку на півночі Харківської області. Диверсійно-розвідувальна група противника нещодавно провела штурм кордону на Золочівському напрямку на північному заході від Харкова.
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