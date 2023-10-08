Знищені та поранені десятки ГРУшників: у Мережі дізналися про удар по базі РФ у Криму

В результаті ракетного удару під Джанкоєм в окупованому РФ Криму зруйнована секретна база російського спецназу ГРУ.
"Ось що за гуркіт би вчора під Джанкоєм і димок на наших фото. Мінклоунади РФ заявило, що ракета була збита і це суща правда", - пише Telegram-канал Кримський вітер і публікує подробиці.
Згідно з повідомленнями в Мережі, удар був нанесений ракетами С-200. В результаті знищений 21 спецназівець ГРУ, ще 16 поранено.
Підкреслюється, що ракету на секретну базу ГРУ міг навести український розвідник або один з місцевих жителів.
Крім того, за розрахунками фахівців OSINT-розвідки, встановлена точка, де могла знаходитися секретна база російського спецназу ГРУ.
Крім того, публікуються супутникові знімки секретної бази російського спецназу ГРУ, яка потрапила під удар.
Раніше повідомлялося, що у Джанкої по складу ворогів прилетіла ракета. У тимчасово окупованому Криму в районі Джанкоя 1 жовтня чули сильний звук вибуху. Попередньо, на півострів залетіла ракета.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що після вибухів над Джанкоєм піднімається дим. У Джанкої на окупованому півострові було видно хмару диму після передбачуваного "прильоту". Перед цим звуки вибухів чули в трьох районах півострова.
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