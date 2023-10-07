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У Криму вибухи: над Джанкоєм піднімається дим

Альона Вороніна
7 жовтня 2023, 18:54 оновлено 7 жовтня, 18:56
У Джанкої на окупованому півострові було видно хмару диму після імовірного "прильоту". Перед цим звуки вибухів чули у трьох районах півострова.
Взрывы в Крыму
У Джанкої вибухи, піднімається дим після "прильоту"/ Telegram "Крымский ветер"

У тимчасово окупованому Криму під вечір у суботу, 7 жовтня, пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи були в Джанкої, над містом після цього піднялася хмара диму.

Очевидці сфотографували наслідки ймовірного "прильоту" в Джанкої. Фотографію опублікував місцевий Telegram-канал "Крымский ветер".

Також повідомлялося, що вмикалася сирена на аеродромі у Джанкої.

відео дня

Перед цим у пабліках із посиланням на місцевих жителів повідомлялося, що було чути вибухи в Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах окупованого півострова. Після цього в небі бачили сліди від роботи протиповітряної оборони окупантів.

В Джанкое поднимается дым после прилета
У Джанкої піднімається дим після прильоту/ Telegram "Крымский ветер"

Удари по Криму

Нагадаємо, що армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.

У ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму. Юсов розповів, що ЗСУ 25 серпня вдарили по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

3 жовтня повідомлялося, що у Криму та Бєлгородській області прогриміли вибухи. У РФ почали істерити через "Нептуни". Від окупантів почали надходити суперечливі заяви, які не мають жодного підтвердження.

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війна в Україні Джанкой новини Криму вибух
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