ЗСУ 'точним влучанням' знищили базу зберігання 'Шахедів' в РФ - Генштаб

Сили оборони України одним ударом знищили близько 400 "Шахедів" на базі зберігання в Росії.

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Сили оборони України успішно уразили базу зберігання "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Сили оборони України успішного уразили базу зберігання дронів "Шахед" в Краснодарському краю РФ. На російському складі зберігалося близько 400 ударних дронів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Базу зберігання БпЛА поблизу населеного пункту Октябрьский у Краснодарському краї атакували підрозділи Військово-Морських Сил та Служби безпеки України.

"Знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даним Генштабу, окупанти зберігали на базі близько 400 БпЛА. Українські військові здійснили "точне влучання в ціль", внаслідок чого на території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

"Бойова робота по військових цілях загарбників триває. Далі буде", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Дивіться відео детонації на російській базі після удару Сил оборони:

Детонація на базі РФ / Фото: скріншот

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Удари України по об'єктах Росії - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня в Брянській області та Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що регіон атакували ударні безпілотники, а ППО збила 12 дронів. Водночас у Мережі поширюються відео з місця вибухів, де триває детонація боєприпасів.

Генштаб підтвердив, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вночі завдали удару по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління РФ у Брянській області. На складі зберігалися боєприпаси, зокрема отримані з КНДР та керовані авіабомби.

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованій Феодосії третю добу триває пожежа на нафтобазі після атаки Сил оборони України. Станом на ранок 9 жовтня вогонь видно здалеку, а стовпи диму не зменшуються. Приблизно 1100 жителів евакуйовано, оскільки цистерни продовжують вибухати.

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