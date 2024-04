ЗСУ втрачають плацдарм під Авдіївкою, захоплено східну частину Бердичів - аналітики

Російські окупанти контролюють на Авдіївському напрямку щонайменше 80 відсотків села Первомайське. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Експерти ISW посилаються на слова пов'язаного з Кремлем російського військового оглядача. Його повідомлення узгоджується з поточною оцінкою ISW про просування росіян у селищі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, також показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

7 квітня український військовий журналіст Богдан Мірошников повідомив у Telegram, що на Авдіївському напрямку росіяни захопили східну частину Бердичів, що йде до самої річки, включно з підступами.

"Під контролем залишається лише західна частина села", - написав Мірошников у Telegram.

Про просування ворога в Бердичах повідомив і український інформаційний ресурс DeepState.

"Плацдарм на східному березі р. Дурна практично повністю втрачено. До цього залишається кілька сотень метрів", - повідомив Мірошников.

Крім того, Мірошников фіксує просування росіян на 100 м у напрямку Уманського.

Російська окупаційна армія активізувала наступальні операції вздовж усієї лінії фронту в Україні. Через затримку з наданням військової допомоги від США, Збройним силам України доведеться накопичувати ресурси та ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 7 квітня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про складну ситуацію в районі проведення операції Сил оборони України. За його словами, противник, використовуючи перевагу в повітрі, ракетах і артилерійських боєприпасах, намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Російські загарбники продовжують тиснути на Бахмутському напрямку біля Часового Яру. Російське окупаційне військо незабаром може спробувати окупувати це місто. Про це сказав військовий оглядач Денис Попович.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.