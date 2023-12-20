На Ставці Зеленського розгорілася жорстка суперечка: Данілов розповів подробиці

За словами секретаря РНБО дискусія виникла через питання про посилення мобілізації.

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На ставці Зеленського сперечаються через мобілізацію / Колаж: Главред, фото: апарат РНБО, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський проводив засідання Ставки, на якій не обійшлося без серйозної суперечки. Ця дискусія пов'язана з посиленням мобілізації в Україні. Подробиці в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що на Ставці обговорювалося питання необхідної кількості людей на фронті.

"Названі цифри вони дійсно потрібні за задумом наших військових для нашої безпеки. Але мова йде не про ситуацію "сьогодні на сьогодні", мова йде про те, що за певний період часу, швидше за все, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість наших громадян... Для цього потрібно розуміти, що повинна бути підготовка. Громадяни, які повинні залучатися, повинні ясно розуміти, на які терміни вони йдуть, коли у них будуть відпустки, коли у них будуть ротації. Саме про це є дискусії на ставці", - сказав Данілов.

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Він сподівається, що незабаром з усіма цими питаннями вдасться розібратися. Фінальне рішення ухвалюватимуть у Верховній Раді.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що у Раді заговорили про мобілізацію жінок. Одразу кілька нардепів ВР порушили питання призову на військову службу жінок. Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки.

Буданов заявив, що Сили оборони не можуть обійтися без мобілізації. Чисельність Сил оборони становить близько 1,1 млн осіб. Ці обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тому без мобілізації не обійтися.

Стало відомо, хто буде призваний, а хто отримає відстрочку за новим законом. В Україні готуються до змін у мобілізації. Новий законопроєкт передбачає, що деякі категорії чоловіків втратить право на відстрочку.

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