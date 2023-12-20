Не тільки Україні: РФ оголосила війну ще 3 країнам - Данілов

Російський диктатор Володимир Путін оголосив війну не тільки Україні, а й кільком іншим країнам. Йдеться про країни, для громадян яких РФ спростила набуття російського громадянства. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
Путін говорив про те, що він хоче "захищати" нових російських громадян у Молдові та Казахстані. Також він фактично анонсував війну і Білорусі.
"Вони (росіяни – Ред.) продовжують оголошувати війну наступним країнам... Щоб ми з вами розуміли, 18 грудня Путін підписав указ 962-й, який фактично оголошує війну Казахстану, оголошує війну Молдові, ну і закінчує розбиратися з Білоруссю", – говорить Данілов.
Данілов вважає, що Путін відправить своїх окупантів "захищати" таких громадян, як це було в Донецькій і Луганській областях, а також у Криму.
"Вони будуть розповідати, що вони йдуть захищати громадян, які спілкуються російською мовою і які мають російські паспорти", – додав Данілов.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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