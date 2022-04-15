ЗСУ збили на Одещині ворожий дрон "Орлан" за 120 тисяч доларів

Росіянам довелося попрощатися зі ще одним дороговартісним безпілотником – його назавжди приземлили воїни 28-ї ОМБР.
В Одеській області українські захисники збили безпілотник "Орлан" російських військ.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram. За його словами, ворожу "пташку" ліквідували воїни 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів зимового походу Сухопутних військ ЗСУ.
Братчук привітав військових з успішною операцією, після якої окупантам довелося попрощатися з черговим знищеним українцями "Орланом", вартість якого становить 120 тисяч доларів.
За словами речника Одеської ОВА, ніч в області та в самій Одесі минула під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів.
Також Братчук закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, адже під час війни вони не бувають навчальними, а сигналізують про реальну небезпеку.
"Хочу нагадати вам про пильність. Не виключено, що працюють диверсійні групи. Тому будьте обережні, але дуже пильні", – додав речник Одеської ОВА і закликав громадян повідомляти до поліції про всіх підозрілих осіб.
Безпілотник "Орлан"
Згідно з інформацією з відкритих джерел, "Орлан" є багатоцільовим безпілотним авіаційним комплексом, який використовують для спостереження у важкодоступній місцевості. Такі дрони виготовляє російське підприємство "Спеціальний технологічний центр".
Дронии почали експлуатувати з 2013 року. З часом в "Орлана-10" з’явилися модифікації – "Орлан-30" та "Орлан-50".
РФ активно використовує такі дрони під час війни проти України.
Нагадаємо, нещодавно підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти також назавжди приземлив російський БПЛА "Орлан-10".
Раніше повідомлялося, що військові розпакували один зі збитих російських безпілотних літальних апаратів Орлан-10, за допомогою якого війська Росії стежать за українськими позиціями. З'ясувалося, що в блоці зйомки в БПЛА закріплено фотоапарат Canon на липкій стрічці, а паливо й зовсім подається через частину пластикової пляшки з пробкою.
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