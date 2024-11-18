ЗСУ розгромили бронетанковий штурм РФ: під Кураховим відбулася важлива битва

Ворог поставив за мету захопити позиції ЗСУ на Курахівському напрямку, однак безуспішно.

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ЗСУ отримали успіх на Курахівському напрямку / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Що відбувається на напрямку:

Бойовий танк Leopard 2A4 знищив бронетехніку РФ та відбив штурм

За останню добу Сили оборони відбили 42 атаки

ЗСУ успішно відбили масштабну атаку російських військ на Курахівському напрямку. Окупанти використали бронетехніку для прикриття наступу піхоти, яка мала на меті захопити українські позиції.

Прес-служба 33-ї ОМБр оприлюднила відео, де Leopard 2A4 демонструє свою бойову ефективність.

відео дня

Проте злагоджена робота українських танків, артилерії та операторів ударних FPV-дронів зірвала ці плани.

Ключову роль у відбитті атаки відіграв основний бойовий танк Leopard 2A4, який ефективно знищував ворожу бронетехніку.

Курахове - що відомо / Инфографика: Главред

Кадри із знищеною технікою та ліквідованими окупантами також опублікував підрозділ Нацгвардії України "Гострі картузи", який діє на цій ділянці.

Бої на цьому напрямку залишаються запеклими, однак скоординовані дії ЗСУ дозволили успішно зупинити атаку противника.

Як повідомляє Генштаб, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки.

"Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Ситуація на Курахівському напрямку

Раніше Главред повідомляв, що аналітики розкрили воєнні плани росіян на зиму. За їхніми даними, пріоритетом для російських загарбників може стати захоплення Торецька, Покровська і Курахового.

Своєю чергою військовий оглядач Денис Попович розповів, що на Курахівському напрямку нависла загроза. На жаль, може утворитися два кільця оточення: одне мале, друге велике.

Також експерт озвучив невтішний сценарій, чим Україні загрожує втрата Курахового. На його думку, після виходу ЗСУ з Курахового значна частина півдня Донеччини, очевидно, буде під контролем росіян.

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Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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