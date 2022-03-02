88% українців вірять, що Україна відіб'є російську агресію - опитування

Президент України Володимир Зеленський у військовій формі / Офіс президента

88% жителів України людей вірять в те, що наша країна зможе відбити військову агресію Росії. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провели фахівці з групи "Рейтинг".

Причому кількість людей, кажуть соціологи, впевнених у вищевказаному, зростає буквально кожну добу. Лише 10% респондентів не мають такої впевненості.

Водночас 80% опитаних зазначили, що готові захищати безпеку України зі зброєю в руках.

У порівнянні з довоєнними часами такий показник значно виріс (в позаминулому році, він наприклад, становив 59%).

Також цікаво, кажуть соціологи, що навіть у Південно-східних регіонах країни надзвичайно високий рівень готовності воювати за Україну (на Півдні – близько 80%, на Сході – близько 60%). У гендерному плані - готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків і 70% жінок.

Реклама

читайте такожАрестович змалював 4 шляхи, які можуть припинити війну з Росією

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що втрати Росії у війні з Україною вже величезні, і постійно збільшуються - Москва не розраховувала на такий варіант розвитку подій.

Втрати почнуть серйозно впливати на росіян, коли ця кількість перетне психологічну позначку в 10 тисяч осіб. Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втрати противника починаючи з першого дня війни (24 лютого по 1 березня) станом на 06:00.

Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.