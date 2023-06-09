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ЗСУ провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту - ISW

Анна Ярославська
9 червня 2023, 09:03 оновлено 9 червня, 09:12
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Атаки сил оборони України пройшли з різним результатом. Контрнаступ, ймовірно, буде складатися з багатьох заходів різного масштабу.
ЗСУ, війна, українські військові
ЗСУ провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту і досягли тактичних успіхів / Фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

З неділі, 4 червня, Сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони пройшли з різним результатом. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Українські офіційні особи повідомили, що українські війська перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку і просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів, пишуть аналітики ISW.

Карта боїв
Карта боїв на Бахмутському напрямку / Фото : understandingwar.org

Сили оборони провели обмежений, але все ж таки значний наступ на заході Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня. На момент публікації зведення українським військовим ймовірно не вдалося домогтися успіху, але фахівці все одно назвали цю атаку суттєвою.

відео дня

За їхніми даними, окупантам довелося захищатися доктринальним чином. Пізно вночі 7 червня російські джерела почали скаржитися, що частини українських бригад, "нещодавно оснащених західним озброєнням", почали атаку на південний захід від Орєхова на Запоріжжя.

Карта боїв на запорізькому напрямку
Карта боїв на Запорізькому напрямку / Фото : understandingwar.org

Також повідомляється, що 8 червня українські війська втратили транспортні засоби, надані країнами Заходу.

Військові експерти зазначають, що українські атаки в західній частині Запоріжжя 8 червня не відображають повного обсягу українських можливостей в нинішньому контрнаступі.

Також вони припускають, що контрнаступ України, ймовірно, буде складатися з багатьох заходів різного масштабу, зокрема більш локальних атак.

Україна сформувала 12 спеціальних контрнаступальних бригад. Як пишуть експерти, задіяна лише частина великого резерву сил, доступних для проведення контрнаступальних операцій. Спостерігачам слід уникати повідомлень про те, що українські бригади знищили або пошкодили західне озброєння, як мірило залишкової ефективної боєздатності українських сил.

Крім того, слід зазначити, що війська Південного військового округу Росії, розгорнуті в цьому конкретному районі, найімовірніше, є більш якісним угрупованням, ніж російські угруповання на інших ділянках військових дій, та їх оборонні можливості навряд чи відображають оборонні можливості російських угруповань на інших ділянках фронту.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові нібито пішли в контрнаступ, відкриваючи вирішальний етап у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. У ніч на 7 червня ЗСУ посилили удари по позиціях окупантів. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових, які говорили на правах анонімності.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія, яка вже готова до контрнаступу, ще не пішла в атаку попри різні заяви російських пропагандистів.

"Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", - сказав Данілов 7 червня.

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ та Москву за стіл переговорів. Орбан також поскаржився, що йому, мовляв, важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який "виступає за мир".

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