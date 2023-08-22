ЗСУ досягли вкрай важливих успіхів на запорізькому напрямку - ISW

Сили оборони України 20-21 серпня домоглися тактично важливих успіхів в районі села Роботине і східніше на заході Запоріжжя, повідомляють в ISW.

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ЗСУ продовжують контрнаступи на кордонах Донецької та Запорізької областей - ISW / колаж Главред, фото УНІАН

ЗСУ 20-21 серпня 2023 року домоглися тактично важливих успіхів в районі села Работине, а також східніше і західніше в межах Запорізької області. Такий аналіз бойових дій представив Інститут вивчення війни (ISW).

Як кажуть аналітики, ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на сході України. На цьому тлі російські блогери не перестають скаржитися, що їх окупаційним військам не вистачає техніки і вони страждають від невисокого бойового духу по всій лінії фронту.

"На кадрах з геолокацією, опублікованих 20 і 21 серпня, видно, що українські сили досягли центральної частини н.п. Работине і прорвали частину російської оборони південніше Малої Токмачки", – йдеться у зведенні ISW.

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Напередодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що захисники досягли успіху в напрямку на південний схід від Работиного і на південь від Малої Токмачки, а російські війська безуспішно контратакували на схід від першого населеного пункту. І вона, і російські джерела говорили, що бойові дії в Работіно тривають.

"Ми раніше оцінили, що українські атаки на Работине мають тактичне значення, оскільки наступ в цьому районі може дозволити Силам оборони почати діяти повз найщільніших російських мінних полів. Успіхи України в цій галузі, ймовірно, підтверджують цю оцінку. Наполегливе просування в цьому районі також, ймовірно, спрямоване на ослаблення російських сил, які доклали значних зусиль, ресурси і персонал, щоб утримувати позиції навколо села", – зазначили в ISW.

Контрнаступ ВСУ

ЗСУ йдуть вперед, незважаючи на запеклі бої, заявили в розвідці Міноборони Великобританії. Згідно з даними аналітиків, війська продовжили просування на Бердянському напрямку, а російські окупанти безуспішно атакували на Куп'янському напрямку в Харківській області.

В Інституті вивчення війни вважають, що у ЗСУ є безліч способів перерізати сухопутний коридор РФ. Як вважають аналітики, звільнення Мелітополя-тільки один із способів.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що ЗСУ йтимуть до Криму довше, ніж здається. За його словами, Динаміка бойових дій вказує на те, що наступ не буде стрімким.

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