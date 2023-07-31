ЗСУ просунулися в Запорізькій області, є успіх на 2 напрямках - Міноборони

Сили оборони України за тиждень звільнили від російських окупантів 12,6 квадратних кілометрів своєї землі, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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ЗСУ закріплюються на нових рубежах у Запорізькій області - Маляр / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНІАН

Збройні сили України просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках Запорізької області. Війська досягли успіхів у районах населених пунктів Мала Токмачка та Работине на Запоріжжі та зміцнюються на відвойованих у російських окупантів рубежах. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі вона розповіла про те, що українським військовим за тиждень вдалося звільнити 12, 6 кв. км територій. Є успіхи на Бердянському напрямку – в районі населених пунктів Мала Токмачка та Работине.

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"На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Работине Запорізької області досягли успіху, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначила Маляр.

Також Ганна Маляр підкреслила, що під час контрнаступу ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямку звільнили 204,7 кв. км.

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ звільнили село Старомайорське Донецької області, про що розповів президент Володимир Зеленський 27 липня. Бойову операцію з деокупації населеного пункту на Донеччині провели бійці 35-ї бригади, а також батальйон територіальної оборони Арей.

Журналісти The Times написали, що ЗСУ виходять на найважливіші висоти. Сили оборони порушили логістику російських окупантів і послабили їхню оборону. Тепер вони можуть просунутися в напрямку Донецька, в бік Маріуполя або до Токмаку з перспективою виходу на Мелітополь та ізоляції окупантів у Криму.

Як повідомили в Express з посиланням на свої джерела, ЗСУ у Британії готуються до звільнення Криму до Різдва. 2000 елітних бійців пройдуть підготовку, щоб взяти участь у штурмових діях з метою деокупації півострова.

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