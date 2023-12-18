ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку і контратакували біля Авдіївки - ISW

Українські сили відбили щонайменше 17 атак на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та щонайменше 13 поблизу Первомайського та Невельського.

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Українські війська нещодавно просунулися в районі Синьківки / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські військові продовжують вести наступальні та оборонні операції на декількох напрямках. Зокрема, ЗСУ просунулися в районі Синьківки на Куп'янському напрямку та успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними Генштабу України, російські окупанти безуспішно атакували на Куп'янському напрямку поблизу Синьківки, Стельмахівки, на схід від Петропавлівки, у напрямку Лиману біля Макіївки та на схід від Тернів.

Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ також безуспішно атакували на захід від Ягідного, передає ISW.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися в районі Синьківки на Куп'янському напрямку.

У Донецькій області 16 грудня війська РФ наступали біля Веселого, Роздолівки і Сакко і Ванцетті (15 км на північний схід від Бахмута), повідомило російське джерело.

Російське МО стверджувало, що 17 грудня українські сили атакували поблизу Бахмута в районі Іванівського, Кліщіївки та Північного.

Геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито просунулися на північний захід від Хромового і в Курдюмівку.

Карти боїв - Інститут вивчення війни / understandingwar.org

У Генштабі України повідомили, що російські сили безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Крім того, 17 грудня російські війська продовжували наступальні операції поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що окупанти нібито домоглися незначних успіхів поблизу Степового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 17 російських атак на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та щонайменше 13 поблизу Первомайського та Невельського.

Представник української бригади, що діє поблизу Авдіївки, заявив, що нещодавно російські війська намагалися наступати на місто колоною, в якій було до 10 одиниць бронетехніки, українські сили знищили приблизно половину.

Він додав, що потужні удари російських FPV дронів перешкоджають поставкам на українські позиції.

Українські війська 17 грудня контратакували під Авдіївкою. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просувалися на схід від Невельського.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито повністю контролюють всю Мар'їнку. ISW не бачив візуального підтвердження цих заяв.

Контрнаступ ЗСУ

Україна в 2024 році планує новий контрнаступ ЗСУ. США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні вертольоти Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.

Як повідомляє Welt, Україна планує контрнаступ, який може бути вже таким, яким його планував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Києва досі є доступ до понад 95% всіх західних систем озброєнь, частину з них держава поки не отримала.

У разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій. Про це заявила голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань моніторингу постачання зброї Олександра Устинова.

Тим часом військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що у російських окупантів є пріоритетна мета на зимовий період. Наразі вони відновили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку. Ворог намагається створити ізюмське угруповання.

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