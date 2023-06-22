Потрясло будинки: у Криму стався сильний землетрус

Землетрус стався на глибині 10 метрів із магнітудою у 4,8.

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У Криму стався землетрус / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Український Головний центр спеціального контролю підтвердив інформацію про землетрус у Криму.

Джерело землетрусу було в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів. Магнітуда – 4,8. Землетрус у Криму зареєстровали технічними засобами виявлення Головного центру спеціального контролю.

Головний центр спеціального контролю на сайті повідомив, що землетрус не несе загрози для населення України.

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"Останній подібний землетрус з району Криму був 27 лютого 2023 року, магнітудою 4,0", - йдеться у повідомленні.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр у Twitter інформує про землетрус, але пише про магнітуду 4,7. У повідомленні мовиться, що землетрус стався за 59 кілометрів на південь від Севастополя.

За даними центру, землетрус був о 05:42 на глибині 10 кілометрів.

Бавовна в Криму

Нагадаємо, що у Севастополі прогриміли вибухи. Вдень окупанти Росії у захопленому Севастополі перевіряли сирену, а вже ввечері пролунали потужні вибухи, повідомили підконтрольні ворогу місцеві пабліки.

На Чонгарських мостах до окупованого Криму пролунали вибухи. Окупанти РФ заявили про "ракетний удар" по мосту в Чонгарі, який з'єднує окупований Крим з материковою Україною.

ЗСУ здатні взяти Крим до кінця року. Агресор Росія навряд чи зможе начаклувати танки і системи озброєнь, яких окупантам так не вистачає, вважає міністр оборони Британії Бен Уоллес.

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