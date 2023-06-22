Потрясло будинки: у Криму стався сильний землетрус

Український Головний центр спеціального контролю підтвердив інформацію про землетрус у Криму.
Джерело землетрусу було в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів. Магнітуда – 4,8. Землетрус у Криму зареєстровали технічними засобами виявлення Головного центру спеціального контролю.
Головний центр спеціального контролю на сайті повідомив, що землетрус не несе загрози для населення України.
"Останній подібний землетрус з району Криму був 27 лютого 2023 року, магнітудою 4,0", - йдеться у повідомленні.
Європейський середземноморський сейсмологічний центр у Twitter інформує про землетрус, але пише про магнітуду 4,7. У повідомленні мовиться, що землетрус стався за 59 кілометрів на південь від Севастополя.
За даними центру, землетрус був о 05:42 на глибині 10 кілометрів.
Бавовна в Криму
Нагадаємо, що у Севастополі прогриміли вибухи. Вдень окупанти Росії у захопленому Севастополі перевіряли сирену, а вже ввечері пролунали потужні вибухи, повідомили підконтрольні ворогу місцеві пабліки.
На Чонгарських мостах до окупованого Криму пролунали вибухи. Окупанти РФ заявили про "ракетний удар" по мосту в Чонгарі, який з'єднує окупований Крим з материковою Україною.
ЗСУ здатні взяти Крим до кінця року. Агресор Росія навряд чи зможе начаклувати танки і системи озброєнь, яких окупантам так не вистачає, вважає міністр оборони Британії Бен Уоллес.
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