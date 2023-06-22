УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Потрясло будинки: у Криму стався сильний землетрус

Юлія Куришко
22 червня 2023, 08:53 оновлено 22 червня, 08:59
140
Землетрус стався на глибині 10 метрів із магнітудою у 4,8.
Потрясло будинки: у Криму стався сильний землетрус
У Криму стався землетрус / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Український Головний центр спеціального контролю підтвердив інформацію про землетрус у Криму.

Джерело землетрусу було в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів. Магнітуда – 4,8. Землетрус у Криму зареєстровали технічними засобами виявлення Головного центру спеціального контролю.

Головний центр спеціального контролю на сайті повідомив, що землетрус не несе загрози для населення України.

відео дня

"Останній подібний землетрус з району Криму був 27 лютого 2023 року, магнітудою 4,0", - йдеться у повідомленні.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр у Twitter інформує про землетрус, але пише про магнітуду 4,7. У повідомленні мовиться, що землетрус стався за 59 кілометрів на південь від Севастополя.

За даними центру, землетрус був о 05:42 на глибині 10 кілометрів.

Бавовна в Криму

Нагадаємо, що у Севастополі прогриміли вибухи. Вдень окупанти Росії у захопленому Севастополі перевіряли сирену, а вже ввечері пролунали потужні вибухи, повідомили підконтрольні ворогу місцеві пабліки.

На Чонгарських мостах до окупованого Криму пролунали вибухи. Окупанти РФ заявили про "ракетний удар" по мосту в Чонгарі, який з'єднує окупований Крим з материковою Україною.

ЗСУ здатні взяти Крим до кінця року. Агресор Росія навряд чи зможе начаклувати танки і системи озброєнь, яких окупантам так не вистачає, вважає міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Більше цікавих новин:

новини Криму землетрус
Реклама

Головне за день

Окупанти хочуть повернутись на позиції, які займали до теракту на Каховській ГЕС

Окупанти хочуть повернутись на позиції, які займали до теракту на Каховській ГЕС

09:42 Україна
ЗСУ не застосували всі свої сили, оцінювати контрнаступ ще рано - NYT

ЗСУ не застосували всі свої сили, оцінювати контрнаступ ще рано - NYT

09:28 Світ
Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: є "прильоти"

Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: є "прильоти"

09:14 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:47

Дружина Іраклі Макацарія заспівала: екс-холостяк поділився ніжним відео

09:42

Окупанти хочуть повернутись на позиції, які займали до теракту на Каховській ГЕС

09:28

ЗСУ не застосували всі свої сили, оцінювати контрнаступ ще рано - NYT

09:23

Гороскоп на завтра 23 червня 2023: Козероги - "скакне" тиск, Тельцям - гроші

09:14

Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: є "прильоти"Фото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:00

Путін боїться наступу ЗСУ, в Кремлі палає, готується перезавантаження влади - СотникЕксклюзив

08:53

Потрясло будинки: у Криму стався сильний землетрус

08:45

Шойгу боїться звільнення КримуПогляд

08:36

Дружина Чмерковського показала обличчя новонародженого сина і розсекретила його ім'я

Реклама
08:30

Армія України успішно створює умови для головного удару по військах РФ - ISW

08:05

Вибухи на Чонгарських мостах до окупованого Криму: що відомоВідео

07:40

Арестович - про загрозу ядерного удару: все залежить від заходу ЗСУ до КримуВідео

07:38

"Заграву спостерігали понад годину": під Бердянськом підірвали базу окупантів

07:00

День народження Сергія Притули: 5 мудрих та гострих цитат громадського діяча

06:41

У Києві пролунав вибух у багатоповерхівці, почалася пожежа: є жертви та постраждаліФотоВідео

06:20

Чому кремлівський фюрерок не застосовуватиме ядерну зброюПогляд

05:45

Путін хоче створити "санітарну зону": Тука назвав території, які увійшли бВідео

05:05

Мають особливий характер: три знаки зодіаку, яких важко зрозуміти

04:30

Росія може воювати мінімум 10 років: Кочетков розкрив плани Москви

04:00

Яке сьогодні свято 22 червня: особливий день для України

Реклама
03:30

Головоломка на швидкість: лише справжній геній може за 10 секунд знайти зайве слово

03:00

Як часто поливати картоплю в спеку: золоте правило здивує багатим урожаєм

02:30

"Королівські шахраї": Меган Маркл в США спіймали на брехні

02:05

4 дивовижних способи використання цибулі в побуті

01:35

Світан оцінив нові вкидання росіян про "брудну бомбу"

00:14

"Не можу надихатись": прикордонник зустрівся з батьками після російського полонуВідео

00:10

"Покатала на хвилях товсті стегна": зубожілу Лорак висміяли за дешеву відпусткуВідео

21 червня, середа
23:30

Чому 23 червня найнебезпечніший день: що не можна робити і прикмети

23:15

"Жорсткі бої": ЗСУ просуваються на півдні - Зеленський розповів подробиціВідео

23:04

Що посадити на кладовищі: ніжні квіти, які виживуть за будь-яких умов

22:45

РФ атакувала штаб-квартиру ГУР: у розвідці розповіли подробиці

22:26

Катя Кузнєцова розповіла, чому дочка Сумської не їде з РФВідео

21:58

Полетять голови: Данілов анонсував можливі кадрові рішення на РНБО

21:55

У Мережі показали "ізраїльський паспорт" Зеленської: з'явилися цікаві подробиці

21:51

Анджеліна Джолі присвятила пост біженцям і показала трагедію України

21:47

У Севастополі прогриміли вибухи: ППО окупантів поборолося з "НЛО"

21:34

Спека атакує: в Україну мчить найтепліша погода

21:29

Садівник показав геніальний спосіб утилізації бур'янів: ще й користь принесутьВідео

20:37

Пригожин забився в істериці через успіхи ЗСУ і чекає звільнення Україною Криму

20:36

"Шваль преться": Наргіз потужно відправила геть співачку путіністку-Дубцову

Реклама
20:18

"Кожен з нас може картати себе за помилки": Лобода терміново приїхала в УкраїнуВідео

20:00

Плакав і не хотів відпускати: мама раптово повернулася до свого синочка з фронтуВідео

19:41

ЗСУ - про ситуацію з Титаном: підрив заводу військами РФ торкнеться 3 країн

19:35

Забився в конвульсіях: в РФ екстрено госпіталізували молодого актора кіно

19:20

Навіщо у Кремлі випустили Путіна махати папірцями та ганьбитисяПогляд

19:12

Взимку Крим може опинитися в облозі, яка триватиме декілька місяців - CNN

19:05

Сергій Стерненко. Росіяни бояться українського наступу на КримВідеоблоги

18:40

"Який півень": Кіркоров на всю Росію принизив чоловіка на інвалідному візку

18:35

Путін забряцав ядерною зброєю: погрожує поставити на чергування установки Сармат

18:00

Їх готували в шкільних їдальнях СРСР: рецепт найвишуканіших і соковитих котлет

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти