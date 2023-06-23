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"Диктатори смертні" : у РФ почнеться переворот після звільнення Криму - Сотник

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2023, 02:00
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Навіть ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не зможе побудувати політичну кар'єру на тлі поразки окупантів.
Крим, Олександр Сотник
У Кремлі почнеться переворот після звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Українські військові роблять все, щоб звільнити окуповані території, в тому числі і Крим. Це призведе до палацового перевороту в РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

У Кремлі почнуться неконтрольовані процеси.

"Диктатори не просто смертні - вони раптово смертні", - сказав Олександр Сотник.

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Він також додав, що у ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина немає політичних перспектив.

"У потрібний момент Пригожина дуже грамотно могилізують, тому що революція пожирає своїх дітей. Зміни в системі теж вимагають певних жертв", - пояснив Сотник.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що як тільки армія України підійде до адміністративного кордону з Кримським півостровом, російські окупанти будуть тікати.

За його словами, люди вийдуть на вулиці і допомагатимуть ЗСУ вигнати фейкову "кримську владу".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що країну-окупанта Росію потрібно відрізати від Криму, щоб півострів не використовувався у військових цілях, а окупанти здійснили новий "жест доброї волі". Російські громадяни повинні якомога швидше покинути Кримський півострів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна здатна звільнити Крим без бою. За його словами, як тільки будуть перекриті всі шляхи постачання, окупанти РФ самі переконаються в тому, що їм потрібно покинути півострів.

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