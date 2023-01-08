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ЗСУ підуть вперед: у розвідці назвали напрямок контрнаступу

8 січня 2023, 13:43
Головною метою ЗСУ є вихід до кордонів 1991 року, підкреслив Вадим Скібіцький.
ВСУ, війна, українські військові
У ГУР розповіли про ймовірний напрям нового удару ЗСУ / 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів про те, яким може бути напрямок нового контрнаступ Збройних сил України.

На питання Corriere della Sera про те, чи буде Мелітополь наступною метою ЗСУ на Південному фронті, він відповів, що головною метою є вихід до кордонів 1991 року.

"Тому так, звичайно, і Мелітополь", - підкреслив представник ГУР.

Він пояснив, що українські воїни зроблять все можливе для завершення війни між Україною і Росією в поточному році. Головною метою є вихід до кордонів нашої країни 1991 року.

"Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни в цьому році. Це також залежить від того, як будуть розвиватися економічні справи в Росії і чи буде економічний тиск залишатися високим", — заявив співрозмовник.

Скібіцький додав, що це також залежить і від того, чи залишиться міжнародна підтримка України настільки ж сильною, як сьогодні.

Раніше Олексій Арестович заявив про те, що Збройні Сили України готують масштабний контрнаступ.

Воно може початися в 2023 році ближче до літа. Таке припущення він висловив в ефірі програми Фейгін Live.

Після оборонних дій на фронті ЗСУ незабаром зможуть переламати ситуацію і ближче до літа можна очікувати серйозного контрнаступу, не виключив представник ОП.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Читайте більше:

ГУР війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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