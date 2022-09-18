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ЗСУ потопили російську баржу, битком набиту військовою технікою

18 вересня 2022, 07:31

Російські загарбники з допомогою баржі намагалися переправити на інший бік річки техніку,  у результаті і вона, і супровідний персонал пішли на дно.

Украинские военные, ВСУ, уничтоженная российская техника
ЗСУ потопили російську баржу, битком набиту військовою технікою/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Російські окупанти на півдні поступаються своїми позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Проте вони все ще намагаються проводити деякі штурмові дії.

Так, загарбники силами взводу і за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки намагався піти на штурм на одному з напрямків. Проте така спроба успіхами не увінчалася – росіяни були змушені відступити, втративши третину живої сили і дві бойові машини десанту. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

У той же час українська авіація упродовж дня, 17 вересня, тричі завдала ударів по ворогу. У результаті цього були знищені 2 російські безпілотники.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 320 вогневих завдань.

"Забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Внаслідок чого у окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ потопили російську баржу з технікою

Українські воїни потопили баржу, на якій російські загарбники намагалися переправити свою військову техніку та озброєння.

"Продірявлену "посудину" відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом", – повідомили в ОК "Південь".

Загалом підтверджені втрати ворога складають 62 окупанти і 5 одиниць броньованої техніки, зазначають в оперативному командуванні.

Раніше повідомлялося, що армія України має високі шанси на проведення успішної військової операції зі звільнення Херсона. Місто вже незабаром може опинитися в блокаді. Військам Росії не вдасться організувати відступ. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський вперше висловився щодо ударів по позиціях росіян у Криму і назвав їх "роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях". Президент запевнив, що Україна використовує у війні виключно цивілізовані кроки, на відміну від ворожих військ.

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