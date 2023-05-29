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Росіяни навмисно атакують цивільні об’єкти в центрі Києва: Маляр розкрила тактику РФ

Аліна Дембіцька
29 травня 2023, 18:04 оновлено 29 травня, 18:11
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Маляр підкреслила, що основне завдання росіян – максимально підірвати психологічну стійкість та єдність українців.
Росіяни навмисно атакують цивільні об’єкти в центрі Києва: Маляр розкрила тактику РФ
Росіяни навмисно атакують цивільні об’єкти в центрі Києва / Колаж: Главред, фото: 93-а ОМБр Холодний Яр, Міноборони

Російські загарбники навмисно атакують цивільні об’єкти в центрі Києва, аби залякати українців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Як зазначила Маляр, основне завдання росіян – максимально підірвати психологічну стійкість та єдність українців.

"Приміром, запускати ракети по цивільних об’єктах в центрі Києва – це зброя, яка використовується з психологічною метою. Насамперед, щоб залякати. Київ для українців не просто столиця, а символ незламності та опору. Тому, вдарити по Києву для ворога – це показати вразливість нашого символа стійкості", - розповіла вона.

За словами заступниці глави Міноборони, росіяни хочуть, щоб в українців склалося враження беззахисності столиці.

"Паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б'є по тих, хто користується довірою громадян", - зазначила Маляр.

Вона зауважила, що мета цих інформаційних кампаній та сама: створити відчуття беззахисності.

"Втім, повномасштабна війна показала цікаву властивість української колективної свідомості. Так, ми відчуваємо біль, розпач, сум, але водночас в нас немає страху", - додала заступниця міністра оборони.

Росіяни атакували столицю України

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Вдень 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов виступив зі зверненням після масованої російської атаки вночі та вдень 29 травня. Він підкреслив, що чергова спроба терористичних дій Росії в черговий раз зазнала поразки. За словами Буданова, "всі як перебували, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу".

Дивіться відео про те, як окупанти атакують Київ 29 травня:

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